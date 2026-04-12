4月11日（現地時間10日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、ホームのトヨタ・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に同点19度、リードチェンジ22度の激戦を演じるも、最終スコア132－136で惜敗して連勝が8でストップした。 この日を終えて、ロケッツはウェスタン・カンファレンス5位の51勝30敗で、ウルブズが同6位の48勝33敗。13日のレギュラーシーズン