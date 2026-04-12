[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](メグスタ)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 30 岡英輝DF 40 高嶋修也DF 44 林田魁斗MF 15 岩本和希MF 17 牧山晃政MF 29 田尾佳祐MF 66 禹相皓MF 86 淺田彗潤MF 90 後藤優介FW 77 村上悠緋控えGK 23 高橋クリスDF 4 辻岡招真DF 35 左合修土MF 13 前川大河MF 14 石倉潤征MF 27 柳雄太郎MF 60 森川裕基FW 11 佐野竜眞FW 22 大野耀平監督