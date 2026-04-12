[4.12 J1百年構想リーグ EAST第10節](埼玉)※14:00開始<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 4 石原広教DF 5 根本健太DF 22 柴戸海DF 88 長沼洋一MF 8 マテウス・サヴィオMF 13 渡邊凌磨MF 25 安居海渡MF 77 金子拓郎FW 36 肥田野蓮治FW 45 オナイウ阿道控えGK 16 牲川歩見DF 26 荻原拓也DF 32 片山瑛一MF 14 関根貴大MF 37 植木颯MF 39 早川隼平FW 7 安部裕葵FW 9 イサーク・キーセ・テリンFW 27 照内利和監督マ