[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節](ソユスタ)※14:00開始<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 2 岡崎亮平DF 3 飯泉涼矢DF 13 才藤龍治DF 22 高橋秀典MF 5 長井一真MF 10 佐藤大樹MF 66 土井紅貴MF 77 中野嘉大FW 11 佐川洸介FW 34 鈴木翔大控えGK 23 矢田貝壮貴DF 4 岡野洵DF 17 野々村鷹人DF 32 長谷川巧MF 14 大石竜平MF 31 石田凌太郎FW 8 梅田魁人FW 18 半田航也FW 52 西村真祈監督吉田謙[湘