[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](ハトスタ)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 31 笠原淳DF 4 井出敬大DF 14 白石智之DF 55 小野寺健也MF 7 久保田和音MF 10 人見拓哉MF 13 小泉隆斗MF 24 ロメロ・フランクMF 32 海口彦太MF 77 北條真汰FW 11 三宅海斗控えGK 21 櫛引政敏DF 5 西山大雅MF 8 中村健人MF 16 鈴木翔太MF 17 木下礼生MF 23 竜田柊士MF 26 角田駿FW 15 菊島卓FW 99 奥田陽