[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](とうスタ)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 上田智輝DF 17 藤谷匠DF 19 藤田仁朗DF 23 安在達弥DF 29 土屋櫂大MF 6 上畑佑平士MF 26 田中慶汰MF 30 狩野海晟FW 8 岡田優希FW 18 石井稜真FW 32 永長鷹虎控えGK 78 チョン・ソンリョンDF 5 當麻颯DF 77 千葉虎士MF 7 芦部晃生MF 14 中村翼MF 20 泉彩稀MF 96 吉田陣平FW 11 三浦知良FW 40 樋口寛規