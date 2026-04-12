タレントの小島瑠璃子（32）が12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」にゲスト出演。自身が始めた事業について語った。番組ではMCのMEGUMIが「小島さんは、お茶の事業を始められたんですよね」と紹介。小島は「そうなんです。私自身が心と体がしんどい時にお茶を飲んでホッと一息つく時間に救われたので。今お茶を勉強しながら、何か皆様に届けられないかなと思って」と語り、共演者にお茶をふるまった。小島はオリジナ