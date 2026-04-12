◇関西学生野球春季リーグ第2節2回戦 関学大8―12関大（2026年4月12日甲子園）広島・新井貴浩監督の長男で、関学大の新井亮規浩（あきひろ、4年）がリーグ戦に初出場。父も現役時代にプレーした甲子園で、記念すべき初安打を放った。「緊張しましたけど、いい緊張感でいけたと思います。どんどん積極的に振っていこうという感じで打席に入りました」4点を追う6回、先頭打者で代打として左打席へ。カウント1―1からの3