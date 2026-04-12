「DREAMS COME TRUE」の公式サイトが12日に更新され、11日の名古屋公演会場において、会場内のエレベーターの不具合が発生し、来場者が一時閉じ込められる事態が発生したことを報告。その上で謝罪した。公式サイトで「このたびNGKスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました」とし、「被害に遭われたお客様に、多大なるご迷惑とご不安をおかけいた