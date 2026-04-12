女優・真野恵里菜が12日までに自身のインスタグラムを更新。4月11日に35歳の誕生日を迎え、祝福の声に感謝した。真野は「またひとつ歳を重ねました！！学生のころ思い描いていた35歳ってすごく大人なイメージだったんだけどいざ自分がこの歳になるとイメージと全然違うから自分大丈夫か？って思うときがあるし母としてももっと心に余裕を持ってしっかりしなきゃ！とも思う」と心境を吐露。そして「こんな私を今でも応援し