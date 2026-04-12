◇MLB パイレーツ 4-3 カブス(日本時間12日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が代打から途中出場し、4打数1安打を記録しました。前日の試合でケガから復帰し今季初出場を果たしていた鈴木選手。この日はベンチスタートとなりましたが2点を追う6回に相手投手が左腕に代わったところで、この試合「5番・DH」で先発した左打者の代打で登場。すると3球目のカーブを捉えレフトへのヒットを放ち、2試合連続安打を記録しました