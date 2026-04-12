日本ハムに勝利しタッチを交わす杉山（左端）らソフトバンクナイン＝11日、エスコンフィールドソフトバンクの杉山一樹投手が12日、左手の骨折で出場選手登録を外れた。11日の日本ハム戦登板後、自身の投球への不満からベンチを殴打して負傷。6―2の九回に3番手で登板し、1失点していた。小久保裕紀監督は復帰の見通しについて「しばらくは無理でしょう」と話した。自らの失態での離脱に監督は「信頼が崩れるのは一瞬。この先の