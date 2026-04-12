◇富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72）首位で出たウー・チャイエン（22＝台湾）が70で回り、通算10アンダーで大混戦を制し、昨年の大王製紙エリエール・レディース以来の日本ツアー2勝目を挙げた。米ツアー組の岩井明愛（23＝Honda）が68と追い上げ、通算8アンダーで2位に入った。13位で出た佐久間朱莉（23＝大東建託）も68で回り2位に並んだ。