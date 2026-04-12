女優加藤夏希がＳＮＳ投稿し、携帯電話が盗難に遭い、ＧＰＳ追跡したことを伝えた。１１日夜に「泥棒が逃げた、逃げた先の地域の警察に相談したほうがいい？」と投稿した。明けて１２日、警察に相談したもようで「結果的に警察は対応できないということで、遺失物届を出してくださいとのことでした。ＧＰＳで場所は特定できてるのに、もどかしい」と記した。午後になって「危ないとは思ってましたが、携帯を探しに埼玉に来