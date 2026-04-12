かつてバラエティ番組で無双した小島瑠璃子（32）が再出発の場に「お茶」ビジネスを選んだ理由を生放送で告白した。【映像】小島瑠璃子がお茶事業で再スタートした理由ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸