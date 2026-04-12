歌手の鈴木亜美（44）が12日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、ニックネームの由来について明かした。人気オーディション番組「ASAYAN」のオーディションで選出され、98年に「lovetheisland」で歌手デビュー。99年発売の「BETOGETHER」が大ヒットし、NHK紅白歌合戦に初出場した。愛称の“あみ〜ゴ”は、すぐに定着した。「爆笑問題」太田光が「あみさんがあみ〜ゴって呼ばれるのは