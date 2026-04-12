阪神１１Ｒ・桜花賞・Ｇ１・馬トク激走馬＝ディアダイヤモンド前後半３ハロン４６秒３―４６秒４のよどみないペースで流れたアネモネステークスを好位で立ち回り、後続に３馬身差をつけて快勝したサートゥルナーリア産駒。未勝利を圧勝した後はアルテミスステークス出走予定も体調が整わずに回避し、シンザン記念は荒れた馬場に、道中も挟まれて９着に敗れたが、何とも鮮やかな巻き返し劇。津村明秀騎手は「調教もすごく乗りや