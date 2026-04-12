◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人の門脇誠内野手（２５）が「１番・二塁」で先発出場。守備で鮮やかにフェイクプレーを決め、ピンチの芽を摘んだ。０―０の初回１死一塁の守備だった。ヤクルト３番・古賀が放った飛球は二塁の門脇と右翼・中山の間へ。落下前に門脇は捕球に入るそぶりで“フェイク”を見せると、一塁走者のサンタナは一塁ベース寄りのハーフウェーからスタートを切れず。打球は