現職と新人の一騎打ちとなった山形県西川町の町長選挙は12日投開票日を迎えました。期日前投票を除いた午前11時現在の推定投票率は23.26パーセントで前回4年前を7.57ポイント下回っています。西川町長選に立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。西川町では町内11か所の投票所で午前7時から一斉に投票が始まりました。