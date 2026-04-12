山形県酒田市で11日、住宅の敷地内にあった軽トラック1台を盗んだ疑いで23歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、酒田市東泉町の自称作業員の男（23）です。警察の調べによりますと、男は11日午前11時すぎから午後3時すぎまでの間に酒田市浜中の70歳男性が所有する軽トラック1台を盗んだ疑いが持たれています。警察が、酒田市十里塚の路上で軽トラックを道路脇に停めて歩いていた男を職務質問したところ、容疑を認