JR仙山線は12日強風の影響で始発から午後2時ごろまで、一部運転を見合わせています。JR東日本によりますと仙山線は強風の影響で、12日の始発から午後2時ごろまでの愛子～山寺間の上下線全線、山寺～山形の上下線2割程度が運休となっております。12日午前9時時点の最大瞬間風速は、酒田市飛島で16.7メートル、新庄で8.9メートル、山形で5.9メートルなどとなっています。山形地方気象台によりますと、