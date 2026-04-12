◇東京六大学野球春季リーグ戦第1週第2日2回戦慶大10―4立大（2026年4月12日神宮）慶大が2試合連続の二ケタ得点で立大に連勝、勝ち点1とし好スタートを切った。相変わらず打線が好調だ。1番林純司（3年＝報徳学園）が5打数5安打と大爆発。4番中塚遙翔（同＝智弁和歌山）が2ランを含む3安打と主軸が活躍。14安打を立大投手陣に浴びせた。試合前に「バットが下から出てる感じなんです」と上田利明コーチに話して微修正