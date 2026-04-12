さんふらわあトラベルは、「さんふらわあスペシャルセール」を4月13日午前10時から開始する。商船三井さんふらわあの神戸〜大分航路と大阪〜志布志航路の、4月24日から5月6日までの出発分が対象となる。片道運賃（プライベートベッド《相部屋》船室）と2食付で、旅行代金は神戸〜大分航路が大人11,000円、小人5,500円、大阪〜志布志航路が大人15,000円、小人7,500円となる。サービス料と諸税を含む。乗用車航送料は17,000円。下り