全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大門のとんかつ店『とんかついわい』です。黒豚と向き合う真摯な姿勢が美味を生む！ひと言でいえば愛にあふれたとんかつだ。厚切りロースかつ定食（ご飯・黒豚のとん汁・ゆず大根・ポテトサラダ付き、数量限定）3450円※昼はセット内容が違って3400円『とんかついわい』厚切りロースかつ定食（ご飯・黒豚のとん汁・ゆず大根・ポテ