歌手でタレントの早見優が11日に自身のアメブロを更新。音楽評論家の湯川れい子が主催するイベントに参加したことを報告した。この日、早見は「先日、湯川れい子先生が主催されている『木曜塾』にお邪魔してきました」と報告。「講演後は、湯川先生とゆっくりお話しできて、とても贅沢な時間を過ごしました」と明かした。イベントではタレントの松本伊代も参加していたといい「伊代ちゃんが『センチメンタル・ジャーニー』を歌って