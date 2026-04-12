お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日に自身のアメブロを更新。新小学1年生になった長女・こうめちゃんの下校時に起きたハプニングについてつづった。この日、小原は新1年生の集団下校について「ランドセルに、区域によってカラーが違うリボンを保護者がつけます」と説明。しかし「私がミスってしまい」「下校初日なのにこうめちゃんが違う区域チームに混じってしまいました」と自身のミスでこうめちゃんが違うグループで