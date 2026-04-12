女優のすみれ（35）が12日、千葉・幕張メッセで行われたQVC主催「QVC25周年アニバーサリーフェスタ」のトークイベントに登場した。ヘルシービューティーなイメージだが、現在、3歳になる息子の子育て真っ最中で「ストレスいっぱいなんですよ」と苦笑い。多忙な中でも大事にしてるのが「睡眠と運動と食事」だといい「この3つが整えば、自律神経も整ったりするんじゃないかと思っています」と語った。また「我慢しない。無