女子ゴルフの吉田優利（25＝エプソン）が12日、自身のインスタグラムを更新し、人気女子プロゴルファーとのディズニー満喫ショットを披露した。「@ayaka_furue27 と@アオイちゃんと一緒にカリフォルニアディズニー行ってきました（えってぃの事はディズニーのプロと呼んでいます）」と書き出し、「えってぃ」と呼ぶ女子ゴルフの古江彩佳と自身の施設内でのショーパン姿での2ショットなどをアップ。「どうしても一緒に行きた