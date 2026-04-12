「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は初回に今季初の先頭打者アーチとなる４号ソロを放つなど４打数２安打１打点。今季、本拠地で飛び出した一撃にスタンドは大歓声に包まれた。試合後、現地ラジオ局のインタビューに答えた大谷は「よかったですし、本拠地で打ってなかったので、何とか一本打ってこれからもっともっと波に乗りた