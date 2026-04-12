子どもを育てながら働いている人は、子どもが小学3年生を修了するまでの間、1年度に5回まで（対象となる子どもが2人いる場合は10回まで）子どもの看病などを理由に休暇を取得することができます。 子育てをしていると、子どもの急な体調不良などで仕事を休まないといけないことがあるので、子育て世帯にとってうれしい制度ですよね。 本記事では、看護等休暇を使って子どもの入学式に行くのは不正になるのか、子の看