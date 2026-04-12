会社員にとって、給与から差し引かれる社会保険料負担は気になるものでしょう。2026年の春から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まると聞いて、また負担が増えるのかとため息をついた人も多いでしょう。 本記事では、主に会社勤めの人の「子ども・子育て支援金」について、対象者や負担額、給与からの天引きが始まる時期などについて説明します。 子ども・子育て支援金とは？ わが国の危機的な少子化に対応する