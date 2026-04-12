受け取れるはずの年金が、手続きをしていないだけで時効になるケースがあります。特に65歳より前に届く年金請求書は、「まだ先の話」と後回しにされやすいものです。そのまま放置していると、最大500万円を取りこぼしかねません。 本記事では、60代前半から受け取れる年金の仕組みと、取りこぼしが起きる理由について解説します。 放置されやすい特別支給の老齢厚生年金 一定の要件を満たす人は、60歳から6