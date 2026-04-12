中島裕翔と新木優子が結婚発表！『SUITS／スーツ』の名コンビが結ばれる、32歳同い年のビッグカップル誕生日本の人気スター中島裕翔とモデル兼俳優の新木優子が、夫婦の縁を結ぶ。昨年、週刊誌で熱愛が報じられていた二人は、今回公式に結婚を発表し、人生の新たな出発を知らせた。【写真】新木優子と世界的K-POPアイドルの美しすぎる2ショット中島裕翔は4月11日、所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じ、「格別のご高