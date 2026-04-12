バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は11日、同リーグのプレーオフとなる「チャンピオンシップ」のクォーターファイナル（準々決勝）第1戦に臨み、大阪マーヴェラスにセットカウント1-3で敗れた。2戦先勝のため、ベスト4進出のためには後がなくなった姫路は、12日の第2戦に必勝を期す。（写真：ラジオ関西）レギュラーシーズン上位8強が頂点をかけて争うチャンピオンシップ。5位の姫路と同4位・大阪MVとの一戦は、