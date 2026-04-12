元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、夫で俳優の杉浦太陽と、長女でモデルとしても活躍する希空（のあ）の３人でＣＭ出演することを報告した。辻は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ＡＥＯＮＰａｙのＣＭが今日からＯＡしています見れた方居るかな？？」と記すと、杉浦と希空とＣＭに出演する様子をアップ。「初の親子共演みなさん是非チェックしてみて下さい」と呼びかけ、「＃杉浦ファミリー」などハ