ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥは１２日、公式サイトを更新し、１１日の名古屋公演の会場でのエレベータートラブルについて謝罪した。「２０２６年４月１１日（土）ＮＧＫスポーツプラザ内エレベータートラブルに関するご報告とお詫び」と題し、「このたびＮＧＫスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました」と公表。「被害に遭われたお客