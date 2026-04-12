◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）広島・小園海斗内野手が初回２死の第１打席で二ゴロに倒れた。石田裕のシンカーにタイミングが合わず、これで２０打席連続の無安打となった。昨季は首位打者に輝いた中心選手だが、開幕から不振で打率は１割台前半。３月のＷＢＣに出場していたこともあり、新井監督は「（開幕前の）打席が少なかったことも考慮しつつ。今が底だと思えば、上がっていくだけ」と復調を願い