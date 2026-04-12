山形県酒田市の定期船「とびしま」がエンジン故障のため代わりの船での運航が続いている問題で、市は船の借り上げに5500万円余りの補正予算を組んで対応に当たる方針です。この問題は、3月26日、酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」が航行中に2基あるエンジンのうち、1基が故障し翌日から欠航しているものです。市の定期航路事業所によりますと「とびしま」のエンジンはドイツ製で部品の取り寄せなどで修理には数