毎日をもっと快適に過ごしたい方に♡ユニクロのエアリズムが2026年も進化して登場しました。なめらかな肌触りと高い機能性で人気のインナーシリーズは、季節やシーンに合わせて選べる豊富なラインナップが魅力。春夏の汗ばむ季節も心地よく過ごせる、最新のエアリズムをチェックしてみてください♪ 進化したメンズエアリズム メンズの「エアリズムクルーネックT」「エアリズムVネックT」は、