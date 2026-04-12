5人組動画クリエイター・コムドット（やまと、ひゅうが、あむぎり、ゆうた、ゆうま）が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の通し企画『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』に出演。やまとが“超衝撃”の最高月収を告白した。【写真】カジサックに直電で爆笑！パイまみれで企画に挑むコムドット本企画は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲い