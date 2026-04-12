脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが４月１０日、自身のインスタグラムを更新。友人たちとの写真を投稿しました。 【写真を見る】【脳出血で療養中】清原翔さん長濱ねるさんら友人と笑顔ショット「ニューキャップ手に入れた！」清原翔さんは「ねるなえが来てくれたー」と綴ると写真をアップ。投稿された画像では、清原翔さんが、俳優の長濱ねるさん、友人と笑顔を浮かべる様子が見て取れます。続けて「ニューキャップ手