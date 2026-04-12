元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。大好きなホテルチェーンを明かした。北海道千歳市在住というリスナーから「松岡くんが千歳を大好きになったと言っていて、とてもうれしい」というメッセージが寄せられた。現在、東京と函館の二拠点生活を送り、北海道での仕事も多い松岡。「先週もちょっと仕事で札幌に行っていたんですけど」としたうえで「もちろん札幌はいいん