「昔はよかった」「イマドキの若者は」など、挙げだすとキリがなさそうな年配のかた“語録”。人は誰しも年齢だけは平等に重ねていくわけですが、このような言葉の数々も平等に心のなかに積み重ねていくのでしょうか。しかし、言われた方はどのような反応をすればいいのか困惑するようで……。『年配の人って、すぐ「私はガマンした」「耐えて頑張った」みたいな話ばかりするけど、あれなんなの？なぜガマン自慢をするのかがさっ