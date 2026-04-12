これまでテレビ越しに見てきた憧れの舞台に、人生で初めて足を踏み入れた。実際に目の前に広がっていたのは、言葉では言い尽くせないほど美しい景色と、まるで別世界に迷い込んだかのような特別な空気。オーガスタ・ナショナルGCを初取材した記者が、その魅力をお届けする。【写真】最近見かけなくなった公衆電話にパトロンが殺到◇『NO CELL PHONES BEYOND THIS POINT』（この先、携帯電話使用禁止）。メディア専用施設であるプレ