【モデルプレス＝2026/04/12】ABEMA（アベマ）が開局10周年を迎えることを記念した特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜12日22時）内の企画『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を4月12日午前11時より生放送。タレントの梅宮アンナの新婚生活が明らかとなった。【写真】10日婚話題の53歳タレント、豪華自宅公開◆梅宮アンナ夫婦の新婚生活にカメラが初潜入このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番