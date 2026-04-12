◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）首位でスタートした台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、ＨｏｎＨａｉＦｏｘｃｏｎｎ）が、５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１０アンダーで今季初勝利。昨年１１月の大王製紙エリエールレディスに続くツアー通算２勝目を挙げた。２打差の２位は岩井明愛（ホン