◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）巨人・浅野翔吾外野手が４回に適時打を放った。浅野は「８番・ＤＨ」でスタメン出場。１―０の４回１死一、二塁で入江から右前適時打を放った。浅野は前日１１日の同カードで公式戦今季初安打をマークしており、これが２戦連続安打となった。高卒４年目の今年は春季キャンプ中に右ふくらはぎ肉離れで離脱。故障班でのリハビリを経て３月２８日の３軍戦で実戦復帰を果た