◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節川崎―鹿島（１２日・Ｕ等々力）首位固めをもくろむ鹿島は、特別大会「百年構想リーグ」の後半戦初陣で、敵地・Ｕ等々力に乗り込む。韓国代表からの合流直後だったため、前節を欠場したＤＦキムテヒョンが３試合ぶりに先発復帰。植田直通とのコンビを組む。左サイドバックには溝口修平が起用された。ボランチには三竿健斗と樋口雄太を起用。鈴木優磨をサイド起用とし、レオセアラ