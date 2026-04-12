１１日、広東省陽江市沖の海域から打ち上げられた運搬ロケット「捷竜３号」。（陽江＝新華社配信／郭金祺）【新華社陽江4月12日】中国の太原衛星発射センターは11日午後7時32分（日本時間同8時32分）、広東省陽江市沖の海域から、衛星インターネット技術試験衛星を搭載した運搬ロケット「捷竜3号」を打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。