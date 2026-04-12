株式会社メディアシークは、１０３０８名に実施した「取得してよかったと思う資格」に関する意識調査の結果を公開した。１位は「運転免許」で３３．６％を占めた。調査では、運転免許が突出して最多となり、生活インフラとしての重要性がうかがえる結果となった。次いで２８．６％が「特にない」と回答し、資格取得の満足度に個人差が見られた。また、回答の理由については「日常生活で役立っている」との回答が最多で、実用